ДТП в Сургуте: под колесами автомобиля погибла женщина Фото: УМВД России по г.Сургуту

В дежурную часть ОГИБДД УМВД России по городу Сургуту поступило сообщение от сотрудников скорой медицинской помощи о том, что около 22 часов по улице Профсоюзов случилось ДТП.

57- летний водитель автомобиля «Тайота», двигался с высокой скоростью движения при приближении к не регулируемому пешеходному переходу. Не смог быстро среагировать и не убедился, в том, что перед попутным транспортным средством, останавливающимся перед переходом нет пешеходов. Мужчина выехал на пешеходный переход и сбил женщину, которая переходила проезжую часть. В результате ДТП сургутянка от полученных травм скончалась на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Нарушитель находится под подпиской о невыезде.

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