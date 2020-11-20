Кражи смесителей, телефона и алкоголя: за сутки в Югре зарегистрировано 47 преступлений Фото: Татьяна Коркина

В Ханты-Мансийске 24-летний мужчина, на территории строительного объекта на улице А. Коньковой, украл 300 штук смесителей к кухонным гарнитурам, общей стоимостью около 63 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

В Нягани ранее судимый 21-летний молодой человек и 17-летний парень, в течение нескольких дней, совершали кражи алкоголя из магазина, расположенного по улице Ленина. Общая сумма ущерба превысила 35 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела. Нарушители дали признательные показания и находятся под подпиской о невыезде.

Мужчина в Когалыме, находясь по улице Привокзальная, угнал автомобиль марки «АUDI А-4». Возбуждено уголовное дело. Ранее судимый подозреваемый уже совершал аналогичное преступление в Октябрьском районе, он находится под подпиской о невыезде.

Сотрудники уголовного розыска Советского района задержали мужчину, который ранее, находясь в маршрутном транспортном средстве, украл сотовый телефон стоимостью 20 тысяч рублей. Нарушитель уже был судим раньше.

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 47 преступлений, по горячим следам раскрыто 25.