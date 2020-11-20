Погода в Югре на 20 ноября 2020 года: гололед и метель Фото: Виктория Терина

Метеорологическая обстановка в Югре 20 ноября: Днём температура воздуха +3,-2°С, на востоке округа до -7 ºС. Ночью -3, -8°С, при прояснениях до -13 ºС. Облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки в виде мокрого снега. В отдельных районах гололедные явления, метель. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами порывы 15-18 м/с.

В Ханты-Мансийске: Днём 0,-2 ºС, ночью -6,-8 ºС. Облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днём небольшой мокрый снег. Ветер юго-западный 8-13 м/с, днём порывы до 15 м/с.

В Сургуте: Днём -5 °С, ночью -3 °С, пасмурно, небольшой снег, ветер юго-западный 6-7 м/с.

В Нижневартовске: Днём -5 °С, ночью -3 °С, пасмурно, небольшой снег, ветер юго-западный 5-6 м/с.

В Нефтеюганске: Днём -4 °С, ночью -3 °С, пасмурно, ветер юго-западный 6-7 м/с.

В Когалыме: Днём -5 °С, ночью -2 °С, пасмурно, небольшой снег, ветер юго-западный 6-7 м/с.

В связи с угрозой неблагоприятных погодных явлений необходимо соблюдать меры предосторожности: обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей; избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска; водителям рекомендуется быть предельно осторожными и внимательными, соблюдать скоростной режим.