В Нефтеюганском районе произошло загрязнение земель нефтепродуктами Фото: pixabay.com

Природоохранная прокуратура обнаружила нарушения закона в деятельности предприятия топливно-энергетического комплекса.

В границах лицензионных участков ООО «РН-Юганскнефтегаз» на территории Приразломного месторождения Лемпинского участкового лесничества в Нефтеюганском районе произошло загрязнение земель на площади более 7 тысяч м2, возникшее из-за инцидента на трубопроводе предприятия.

По результатам лабораторных исследований в пробах почв, отобранных с загрязненных участков, определено превышение концентрации нефтепродуктов в 79 раз, а содержания хлоридов в почве – в 1,5 раза.

Нарушения создавали угрозу причинения вреда компонентам окружающей среды и могли стать причиной возникновения пожаров в лесах.

По результатам проверки природоохранный прокурор обратился в Нефтеюганский районный суд с иском об обязании юридического лица провести рекультивацию загрязнённых земель.

Иск суд удовлетворил, в настоящее время требования прокурора исполнены, рекультивация земель проведена в полном объёме.