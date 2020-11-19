В Югре спасатели отрабатывают навыки по спасению людей, провалившихся под лед Фото: главное управление МЧС России по ХМАО-Югре

В Ханты-Мансийске и Урае на водоемах прошли учения по спасению людей, провалившихся под лед.

Сценарий условного происшествия в обоих муниципальных образованиях похожий: на водоемах в границах города лед не выдержал и человек провалился, в единую дежурно-диспетчерскую службу поступил звонок от очевидцев.

В окружном центре учения проходили на одном из излюбленных рыбаками участке протоки Горная в районе восточной объездной дороги. Спасатели подготовили прорубь, в которую в сохраняющих тепло гидрокостюмах забрались двое «провалившихся».

Меньше минуты ушло на передачу информации в дежурные подразделения, еще около семи минут – на дорогу к месту вызова. Практически одновременно прибыли подразделения МЧС, городская служба спасения и представители добровольно-спасательного пожарного формирования Югры. Каждое из этих подразделений способно самостоятельно проводить операции по спасению людей при провалах под лед.

Все действия возле полыньи спасатель производит по-пластунски, чтобы равномерно распределить вес тела на лед. Далее если есть возможность, человека обвязывают спасательной веревкой и вытаскивают на берег, если нет – сначала вытаскивают на носилки.

Чтобы достать второго условно пострадавшего городскими спасателями были применены аэросани. Транспорт, уверенно идущий и по снегу, и по льду, и по воде, подходит непосредственно к месту провала и человека из воды поднимают на борт за секунды.

Помимо аэросаней, использовались снегоход и болотоход добровольцев. Зачастую происшествия с рыбаками и охотниками происходят в труднодоступных местах и эта техника в поисковых работах незаменима.

На реке Конда в Урае роль пострадавшего исполнял опытный водолаз – заместитель начальника поисково-спасательного отряда «Центроспас-Югория». Перед началом учений он продемонстрировал способы «самоспасения». Показал, как можно самому попытаться выбраться из ледяной воды и отползти на безопасное расстояние от полыньи.

Отработки навыков спасения на льду пройдут во всех пожарно-спасательных гарнизонах округа до завершения ледостава.