В Советском районе и.о. главы поселения присвоил казенные деньги Фото: pixabay.com

Оперуполномоченными в сфере борьбы с экономическими преступлениями выявлены 2 факта присвоения денег должностным лицом.

Бывший исполняющий обязанности главы муниципального образования городского поселения Таёжный, используя своё служебное положение в июле 2017 и январе 2018 годов, незаконно выдал себе премию и присвоил бюджетные средства в сумме 90 тысяч рублей, которые потратил на собственные нужды.

В сентябре текущего года Югорским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по ХМАО – Югре возбуждено уголовное дело.

Также и.о. главы городского поселения "подарил" действующей главе муниципального образования социальную квартиру.

В настоящее время он подозревается в совершении еще двух махинациях, связанных с присвоением бюджетных денег в крупном размере.

Максимальные наказание, которое ему грозит - лишение свободы на срок до 7 лет.