Лже-сотрудники Пенсионного фонда обманули югорчанок

Лже-сотрудники Пенсионного фонда России обманули югорчанок Фото: pixabay.com

Жители региона лишились порядка 2 миллионов 700 тысяч рублей за прошедший день. Большинство случаев зарегистрировано в Нижневартовске. Мошенники обманывали югорчан под предлогом пресечения несанкционированного списания денег с банковской карты, отмены оформления кредита, перерасчета пенсии, предоставления услуг интимного характера, займа денежных средств, продажи товаров.

Пенсионеркам из Нижневартовска звонили мошенники, которые представлялись сотрудниками Пенсионного фонда России. Они сообщили, что женщинам положен перерасчет пенсии и выплата в 24 тысячи рублей. Обрадовавшись новости, югорчанки предоставили незнакомцам реквизиты банковских карт, с которых в общей сложности было похищено 40 тысяч рублей.

41- летнего жителя Сургута обманул лже-сотрудник банка. Он сообщил, что на имя мужчины был оформлен кредит и для отмены операции звонивший предложил взять кредит на сумму 300 тысяч рублей, обналичить и через банкомат перевести денежные средства на различные абонентские номера. Наивно следуя указаниям мнимого банкира, югорчанин лишился своих денег.

У жителя Нефтеюганского района мошенники похитили 3,5 тысячи рублей, взломав в социальной сети аккаунт его приятеля. От имени знакомого злоумышленники попросили денег взаймы, а добрый товарищ решил прийти на помощь и перевел на неизвестный счет свои деньги.

По всем случаям полицейскими возбуждены уголовные дела.