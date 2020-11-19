Югорские производители участвуют в конкурсе "Вкусы России" Фото: официальный сайт конкруса "Вкусы России" russiantastes.ru

Югра принимает участие в первом национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания «Вкусы России», организованном министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

Жители округа смогут поддержать местных товаропроизводителей на официальном сайте мероприятия с 19 ноября по 2 декабря 2020 года.

Югру на конкурсе представляют бренды: «Сосьвинская селедка» (ИП Давыдков Ю.В.), «Югорские дикоросы» (ООО «Регион-К), «Сургутский хлеб» (ООО «Хлебозавод «Бояр»), «Сургутский живой шоколад» (Шоколадная фабрика Bioshokolife), «Югорская ягода» (ООО «Югорские традиции»).

Каждый участник конкурса описывает пользу и вкусовые качества своего продукта, а также историю создания.

Всего на конкурс поступило более 500 заявок из 79 регионов страны. Региональные бренды будут оценивать в трех номинациях: «Попробуй, полюбишь», «Из нашей деревни», «Вкусное рядом».

Главная задача национального конкурса «Вкусы России» – познакомить потребителей с многообразием вкусов страны и показать потенциал развития региональных брендов продуктов питания.

Также он призван привлечь внимание к достижениям малого и среднего бизнеса в сфере агропромышленного комплекса и помочь создать новые точки роста для сельских территорий России.

Конкурсная комиссия подведет итоги до 11 декабря.