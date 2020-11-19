Трое пьяных парней в Сургуте изнасиловали нетрезвых соседок Фото: pixabay.com

Следственным отделом по городу Сургут СУ СК России по ХМАО – Югре возбуждено уголовное дело против троих 20-летних местных жителей. Они подозреваются в изнасиловании двух женщин.

Трое пьяных парней 16 ноября 2020 года с 16 до 20 часов в квартире одного из домов города Сургут, куда их пригласила ранее не знакомая хозяйка квартиры и ее соседка для ремонта дверной ручки, воспользовались беспомощным состоянием девушек, а также их сильным алкогольным опьянением изнасиловали одну из них и совершили в отношении обеих различные действия сексуального характера.

Хозяйка квартиры смогла сбежать в подъезд и сообщить о происшествии сожителю своей соседки, который вызвал полицию и помог в задержании преступников.

Пытаясь в спешке сбежать с места преступления молодые люди оставили в квартире одежду и нижнее бельё, но недалеко от дома их задержали сотрудники Росгвардии.

В ближайшее время суд примет решение о их дальнейшей судьбе. По уголовному делу проводится расследование.