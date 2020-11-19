Наркотики, кражи, мошенничество: за сутки в Югре зарегистрировано 49 преступлений Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки зарегистрировано 49 преступлений, по горячим следам раскрыто 26. За сутки изъято более 22 граммов наркотиков. Выявлено 11 водителей в состоянии алкогольного опьянения.

В Мегионе 35-летний мужчина в квартире жилого дома по улице Советская, украл 10 тысяч рублей, а до этого, находясь в квартире жилого дома по улице Строителей, похитил сотовый телефон стоимостью 8 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и уже дал признательные показания. Ранее он был неоднократно судим за кражу и грабеж.

В Сургуте был задержан 23-летний молодой человек, у которого в кармане куртки были найдены полимерные пакетики с «марихуаной» массой 0.86 грамма и «метадон» массой 0.54 грамма. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Сотрудниками уголовного розыска Нижневартовска нашли подозреваемых, которые ранее украли медный кабель, причинив тем самым ущерб на сумму более 49 тысяч рублей. Один из преступников был ранее судим.

В Сургуте сотрудники уголовного розыска нашли несовершеннолетнего, который через социальную сеть, под предлогом продажи игровых предметов для игры CS GO и Dota 2, украл деньги у потерпевшего в размере 10 тысяч рублей.