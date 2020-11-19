Число заболевших коронавирусом в Югре на 19 ноября 2020 года увеличилось на 201 человек Фото: pixabay.com

По сообщению оперативного штаба на 19 ноября зарегистрировано и лабораторно подтверждено на территории Ханты-Мансийского автономного округа 32 052 случая новой коронавирусной инфекции. За минувшие сутки подтвержден 201 новый случай COVID-19 в 20 муниципалитетах.

По клинической структуре: на момент выявления у 110 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 83 зафиксирована пневмония, у 8 человек – бессимптомно.

Контакт установлен в 181 случае, по 20 контакты уточняются. Под наблюдением (в самоизоляции) находятся 13 946 человек, сняты с наблюдения – 93 153 жителя региона. За сутки на COVID-19 обследовано 10 212 человек, всего – 963 877.

Первые в списке по заболеваемости: Сургут – 34; Нижневартовск – 24; Ханты-Мансийск – 22; Нефтеюганский район – 11; Когалым – 11; Югорск – 10; Нефтеюганск – 10; Советский район – 9.

Далее идут: Радужный – 8; Сургутский район – 8; Пыть-Ях– 8; Кондинский район – 7; Урай – 7; Ханты-Мансийский район – 6; Мегион – 6; Березовский район – 5; Белоярский район – 5.

Закрывают список: Нягань – 4; Октябрьский район – 4; Нижневартовский район – 2.

Состояние 163 пациентов тяжелое, 123 подключены к аппаратам ИВЛ.

За весь период пандемии от COVID-19 умерли 343 человека. За сутки выздоровели 234 человека, за весь период пандемии – 26 963 югорчанина.