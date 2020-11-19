Житель Челябинска хотел купить машину в Пыть-Яхе, но его обманули мошенники Фото: ОМВД России по г. Пыть-Яху

Накануне в дежурную часть ОМВД России по г. Пыть-Яху обратился 36-летний житель Челябинской области с заявлением о том, что у него похитили 145 тысяч рублей с банковской карты.

Во вреся проверки сотрудниками полиции выяснено, что 14 ноября этого года заявитель, через свой мобильный телефон, решил приобрести транспортное средство на сайте «Авито». Он нашел объявление о продаже автомобиля марки «Mitsubisi Outlander» 2016 года выпуска за 1 миллион 290 тысяч рублей, который якобы продавался в Пыть-Яхе.

Мужчину заинтересовало объявление и он связался с продавцом, задал ему несколько вопросов по документации и эксплуатации автомобиля.

Мужчины договорились встретиться в Пыть-Яхе, но при этом необходимо было перевести деньги в сумме 10 тысяч рублей в счет предоплаты, что потерпевший и сделал.

По выезду из Челябинска, мужчина вновь созвонился с мнимым продавцом и попросил встретить его на железнодорожном вокзале в Пыть-Яхе 17 ноября для осмотра машины и оформления всех документов.

Мошенник обещал его встретить и снова попросил перевести деньги в сумме 135 тысяч рублей также в счет будущей предоплаты, объяснив это тем, что занимается строительством и очень нуждается в деньгах. Мужчина снова поддался уловкам и перевел данную сумму на указанный счет.

Спустя несколько часов псевдо-продавец снова позвонил и сказал, что он просил перевести 335 тысяч рублей, а не 135 тысяч рублей. Но мужчина засомневался и не стал переводить оставшуюся сумму, сообщив продавцу, что остальные деньги он отдаст только при личной встрече.

По прибытию в город Пыть-Ях, потерпевший набрал номер телефона продавца чтобы встретиться с ним, но мобильный телефон был не доступен. Заявитель понял, что стал жертвой мошенников и обратился в дежурную часть полиции Пыть-Яха.

Возбуждено уголовное дело.