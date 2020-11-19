В Югре проходит окружной конкурс «Безопасное колесо – 2020» Фото: УГИБДД УМВД по ХМАО-Югре

В Ханты-Мансийском автономном округе состоялось открытие окружных соревнований среди юных инспекторов движения «Безопасное колесо». Соревнования проводятся в Югре с 2000 года.

Впервые мероприятие проводится в дистанционном формате с включением онлайн – трансляций. Для этого организаторы вместе с педагогическим составом самостоятельно разработали онлайн тесты на Google-платформе, с автоматическим подсчетом результатов прохождения всех этапов.

Все элементы мероприятия предварительно были протестированы на площадке нескольких муниципальных образований округа.

В режиме видеоконференцсвязи начальник Управления ГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре полковник полиции Максим Галушков открыл соревнования. Он поприветствовал всех участников и пожелал успехов каждому. В этот раз за звание сильнейших будут бороться 124 школьника из 21 муниципального образования автономного округа.

Соревнования будут проходить до 20 ноября (включительно) в 3 этапа: знание правил дорожного движения, основы оказания первой медицинской помощи и устройства велосипеда, а также творческий конкурс команд на тему «Вместе – за безопасность дорожного движения».

Подведение итогов и награждение победителей состоится 24 ноября.