В Белоярском районе проходит акция книгодарения Фото: официальный сайт органов местного самоуправления Белоярского района

В Белоярском районе проходит ежегодная акция книгодарения. Участие в ней принял глава Белоярского района Сергей Маненков.

Главная идея акции – подарить книге вторую жизнь и вдохновить людей дарить друг другу хорошие издания. Благодаря акции пополняется библиотечный фонд. Книги, переданные в дар, находят новых читателей и не теряют своей актуальности.

- Я лично ежегодно принимаю участие в данной акции. Считаю, что принять участие в добром деле может каждый в течение всего года. Большую помощь в проведении мероприятия оказывают волонтеры. Распространяют информационные материалы, помогают в сборе и перевозке книг. Отрадно, что ежегодно в акции принимают участие не только жители района, но и учреждения, предприятия и общественные организации", — написал Сергей Маненков в своём аккаунте социальной сети.

В связи с ограничительными мерами, введенными для профилактики коронавируса, волонтеры библиотеки выезжают на дом и принимают книги с соблюдением всех мер предосторожности. Все принятые в дар книги обязательно проходят карантин в течение пяти дней. Библиотеки района приглашают детей и взрослых дарить книги друзьям и родным, приносить сборники в библиотеки, школы, детские учреждения для тех, кто в них особенно нуждается.

Стоит отметить, что за 2019-2020 годы белоярцы передали в фонд Белоярской библиотечной системы 3 тысячикниг.