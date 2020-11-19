В Нижневартовской поликлинике появились мягкие игровые зоны для маленьких пациентов Фото: Департамент здравоохранения ХМАО - Югры

В детских поликлинических отделениях №5 и №7 Нижневартовской детской поликлиники .

Местные филиалы федеральной сети магазинов товаров для дома и семьи преподнесли подарок для маленьких пациентов, мягкие игровые зоны, в которых дети вместе со своими родителями смогут во время ожидания приема с интересом и пользой провести время.

Игровой комплекс состоит из различных геометрических фигур, благодаря которым, при правильной сборке, дети смогут узнать, какой герой из русских сказок там изображен.

- Действительно, в это непростое время, связанное с эпидемиологическим неблагополучием в стране, нашим маленьким пациентам очень важно чувствовать заботу и внимание, – отметили заведующие подведомственных подразделений детских поликлиник.

Представители поликлиника также отметили, что это нужный подарок для маленьких пациентов и их родителей. Теперь посетителям поликлинических отделений не придется скучать ни до, ни после медицинских процедур.