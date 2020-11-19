Погода в Югре на 19 ноября 2020 года: преимущественно без осадков Фото: Терина Виктория

Метеорологическая обстановка в Югре 19 ноября: Днём температура воздуха -4,-9 ºС. Ночью -8,-13 ºС. Переменная облачность. Преимущественно без осадков, по востоку небольшой снег. В отдельных районах изморозь. Ветер юго-западный 8-13 м/с, днём порывы 15-17 м/с.

В Ханты-Мансийске: Днём -6,-8 ºС, ночью -11,-13 ºС. Переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с.

В Сургуте: Днём -8°С, ночью -6 °С, ясно, ветер юго-западный 5-6 м/с.

В Нижневартовске: Днём -8 °С, ночью -9 °С, ясно, ночью небольшой снег, ветер юго-западный 4-5 м/с.

В Нефтеюганске: Днём -8°С, ночью -6°С, ясно, ветер юго-западный 5-6 м/с.

В Когалыме: Днём -8°С, ночью -10°С, малооблачно, небольшой снег, ветер юго-западный 5-6 м/с.

В этот день отмечается память святителя Павла Исповедника. Ледоставом Павла прозвали потому, что считали: в его день воду в реках и озерах сковывает льдом. Ледоставом Павла прозвали потому, что считали: в его день воду в реках и озерах сковывает льдом.