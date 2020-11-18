В Югре под лёд провалился снегоход с водителем: тело мужчины искали три дня Фото: pixabay.com

Сообщение с просьбой оказать содействие в поисках человека поступило спасателям Центроспаса от полиции Октябрьского района. Трагедия произошла на протоке Алешкинская в п. Приобье – снегоход провалился под лед, утянув за собой водителя.

На поиски мужчины выдвинулись поисково-спасательные отряды КУ «Центроспаса-Югория» Кондинского и Октябрьского района.

За время поисковых мероприятий водолазным способом спасатели обследовали 1000 м2 водной акватории. Тело 29-ти летнего утонувшего искали три дня, а на на четвертый день - 17 ноября водолазам удалось обнаружить труп мужчины. Спасатели вытащили погибшего из воды и передали сотрудникам полиции.

«Центроспас – Югория» напоминает, что в период, когда на протоках, озерах и реках, начинается ледостав, лучше держаться подальше от водоемов, ведь возможны происшествия, связанные с провалами техники и людей под неокрепший лед. Кроме того, стоит настоятельно предостеречь своих детей от хождения по льду.