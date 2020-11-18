Мошенники обманули пожилого жителя Югры Фото: pixabay.com

Пожилые люди привыкли всем безоговорочно доверять, именно поэтому мошенникам с легкостью удается их обмануть. Запугать, пообещать, впоследствии успокоить и похитить деньги, что собственно они и делают, и благодаря чему злоумышленники с каждым днем увеличивают свои доходы.

Доверился мнимым сотрудникам банка 66-летний житель Урая . Ему позвонили неизвестные и рассказали, что на его счете зафиксированы атаки мошенников, чтобы не потерять накопления собеседники настаивали перевести деньги на резервный счет.

Мужчина испугался, прислушался к советам и решил, что нужно побольше сохранить денег. Поэтому отправился в банк и оформил на свое имя 2 кредита примерно на 400 тысяч рублей.

Что странно, заявку рассмотрели в считанные минуты и сотрудники без лишних вопросов выдали указанную сумму, но это не натолкнуло пенсионера на мысли, что его обманывают. Мошенники, перезвонили, продиктовали реквизиты якобы резервного счета и югорчанин через ближайшим банкомат перевел на счета мошенников более 1 миллиона рублей.

Спустя время злоумышленники перестали выходить на связь, а мужчина осознал свою ошибку. Возбуждено уголовное дело.