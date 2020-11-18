Директор департамента здравоохранения Югры рассказал о ситуации с COVID-19 в регионе Фото: официальная страница Ханты-Мансийского автономного округа — Югры

Директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский рассказал о достигнутых результатах деятельности ведомства за 2020 год.

Медицинские организации автономного округа в текущем году осуществляли свою деятельность в особом режиме из-за пандемии коронавирусной инфекции.

- Больницы начали работать интенсивнее, работа из-за COVID-19 была полностью перестроена, так как для нас важно было сохранить баланс в лечении югорчан от коронавируса и других заболеваний, - сказал Алексей Добровольский.

Сегодня в регионе работают 8 635 врачей. Это на 56 специалистов больше по сравнению с началом года. Продолжают реализовываться программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

Также в Югре для проведения плановой профилактики в труднодоступных и отдаленных населенных пунктах региона продолжает использоваться передвижная поликлиника на теплоходе «Николай Пирогов».

- Плавполиклиника посетила Кондинский, Белоярский, Березовский, Октябрьский районы. Для нас важно – правильно организовать работу передвижной поликлиники, чтобы можно было по «большой воде» добраться в максимально отдаленные поселения нашего региона и оказать медицинскую поддержку большому количеству югорчан, - отметил глава департамента.

Отдельной темой было обеспеченность югорчан льготными лекарственными препаратами и обновлении «парка» диагностического оборудования. Так, 19 162 югорчанина воспользовались федеральной льготой на получение лекарств. 127 066 пациентов воспользовались региональной льготой на лекарственное обеспечение.

- Что касается диагностического оборудования. В регион поступило 9 аппаратов МРТ, 8 аппаратов КТ и 3 ангиографа. До конца года новые МРТ также появятся в больницах Урая, Ханты-Мансийска и Сургута. В настоящий момент их достаточное количество, но в любом случае нужно правильно организовать работу по их использованию. Некоторые из аппаратов работают в круглосуточном режиме», - отметил Алексей Добровольский.

На сегодняшний день в медицинских организациях региона работает 18 ковидных госпиталей, в которых развёрнуто 3 370 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее.

В «красной» зоне трудятся 4 856 специалистов. В оказании скорой медицинской помощи югорчанам задействовано 137 автомобилей. Все станции и отделения скорой медицинской помощи доукомплектованы 33 транспортными изолирующими боксами для транспортировки пациентов инфекционного профиля. Всего за период пандемии бригадами скорой медицинской помощи обслужено 410 967 вызовов.

В регионе созданы условия для увеличения числа лабораторных исследований. Тесты проводятся в 14 лабораториях медицинских организаций, в 7 лабораториях автоматизирован процесс подготовки проб посредством роботизированных установок, проведено 771,26 тысяч исследований ПЦР.

Видеозапись пресс-конференции доступна в официальной группе «Югра».