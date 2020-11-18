В Березовском районе обнаружены останки людей на месте сгоревшей избы Фото: pixabay.com

В минувшую субботу в вечернее время в дежурную часть ОМВД России по Советскому району поступило сообщение от участкового уполномоченного полиции городского поселения Агириш о безвестном исчезновении двоих граждан, проживающих на обслуживаемой территории.

Выяснено, что в середине сентября пятеро мужчин, двух вездеходах направились на рыбалку в охотничьи угодья, расположенные на территории Берёзовского района, возле реки Сысконсынгья.

Место их рыбалки находилось примерно в 100 километрах от Агириша. В связи с поломкой одного из средств передвижения, трое из рыбаков вернулись в посёлок, двое остались жить в избе с пристроем, отапливаемых при помощи печек-буржуек и расположенных на территории угодий.

В начале ноября один из мужчин вернулся на место рыбалки и обнаружил там сгоревшее строение. Оставшихся односельчан он не нашёл.

Во время осмотра места происшествия, сотрудниками ОМВД России по Советскому району под сгоревшими завалами строения обнаружили костные человеческие останки, предположительно, принадлежавшие пропавшим.

В настоящее время обстоятельства происшествия устанавливаются, материалы проверки направлены в СУ СКР по ХМАО – Югре.