Югочане могут получить бесплатную юридическую помощь Фото: Ханты-Мансийское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»

Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи пройдет во всех субъектах Российский Федерации онлайн 20 ноября. В Югре акцию проводит региональное отделение «Ассоциация юристов России» и Югорский государственный университет.

Представители органов исполнительной и законодательной власти, органов местного самоуправления, адвокатуры, нотариата, юридического бизнеса, профессорско-преподавательского состава югорского госуниверситета, представители молодежного движения ассоциации проконсультируют югорчан по интересующим их вопросам.

Для того, чтобы получить юрпомощь, всем желающим необходимо направить на электронную почту alrf86@mail.ru письмо, содержащее сведения: фамилия имя отчество; дата рождения; контактный телефон; социальный статус с приложением документа, подтверждающего социальный статус (например, пенсионное удостоверение, справка об инвалидности, студенческий билет и т.д.) и суть обращения (описание проблемы). Получить помощь можно будет с 9.00 до 18.00 часов.

Более подробная информация о проведении всероссийского единого дня оказания бесплатной юридической помощи размещена на официальном сайте регионального отделения «Ассоциация юристов России».