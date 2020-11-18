В Югре бывший инспектор ДПС получил срок за взятки Фото: pixabay.com

Приговором Советского районного суда за получение взятки, признан виновным бывший инспектор дорожно-патрульной службы ГИБДД ОМВД России по октябрьскому району.

В период с 26 декабря 2016 по 02 мая 2017 года подсудимый получил от представителей двух предприятий, занимающихся грузоперевозками, взятку общей суммой 121 тысяча рублей.

Деньги ему давали разными частями, за беспрепятственный проезд по территории Октябрьского района транспорта, перевозящего крупногабаритные грузы с нарушением требований законодательства о безопасности дорожного движения.

Кроме того, в апреле 2017 года, остановив грузовой автомобиль, за рулем которого был водитель в состоянии алкогольного опьянения, бывший инспектор потребовал у него взятку в сумме 15 тысяч рублей. У водителя при себе не оказалось такой суммы, но полицейского этого не остановило. Он уговорил работодателя правонарушителя рассчитаться с ним деньгами из зарплаты провинившегося водителя.

Похожее преступление он совершил феврале 2017 года. Выявив признаки алкогольного опьянения у двоих жителей поселка Талинка, один из которых управлял автомобилем товарища, потребовал от них взятку в суммах 15 и 30 тысяч рублей за то, чтобы избежать законного наказания. Снова не получив денег, "оборотень в погонах" продолжал требовать взятку до мая 2017 года у нарушителей и их начальника. А если они не дадут ему деньги, он угрожал тем, что создаст препятствия в использовании транспортных средств.

Его задержали сотрудники службы собственной безопасности УМВД России по ХМАО-Югре. А в сентябре 2018 года по результатам расследования уголовное дело направлено в суд.

Суд назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.