В Свердловской области пройдет неделя онлайн-мероприятий «Зима на Урале»

23 – 27 ноября Центр развития туризма Свердловской области при поддержке Министерства инвестиций и развития региона проведет неделю онлайн-мероприятий «Зима на Урале».

Этой зимой многие останутся в России и будут выбирать варианты зимнего отдыха в своем регионе. Как отмечают организаторы мероприятия, в течение онлайн-недели участники узнают о том, какие достопримечательности и места интересны в Свердловской области зимой, и не только для местных жителей, но и для гостей из других регионов; куда поехать всей семьей или провести романтически зимние выходные вдвоем. Зрители также узнают, какие зимние спецпредложения готовят отели, туристические операторы, горнолыжные центры. Речь пойдет и о том, какие каналы продвижения зимнего отдыха наиболее эффективны и насколько они привлекательны по сравнению с предложениями соседних регионов.

Этот сезон для многих игроков рынка может стать возможностью привлечь новых клиентов, сделать их постоянными. В связи с этим возникают вопросы: «Как обеспечить высокий уровень сервиса при увеличении потока?» и «Будет ли спрос существенно выше, чем в прошлые годы?». Об этом узнаете экспертное мнение профессионалов туристической отрасли.

- Важен и взгляд со стороны. Как иностранцы, долго живущие на Урале, оценивают зимний отдых здесь – в Свердловской области. Об этом спросим мнение у представителей дипломатических миссий, - добавила директор Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова. - Участие в мероприятии – бесплатное, необходима предварительная регистрация. Ссылка на трансляцию будет выслана зарегистрировавшимся участникам за день до мероприятия. Будем рады обсудить с вами перспективы зимнего сезона на Урале!

Отметим, что трансляция будет доступна на канале YouTube Центра развития туризма Свердловской области, а также на странице Facebook.

Модератором недели онлайн-мероприятий «Зима на Урале» будет Александр Елисеев - идеолог проекта ABVENTUI, сервиса по бронированию впечатлений туроператора TUI Россия и СНГ, эксперт Совета регионов Российского союза туриндустрии, модератор крупнейших туристских форумов и конференций в России.

Расписание недели онлайн-мероприятий «Зима на Урале»:

23 ноября, 11:00 - 12:30 – объекты показа;

24 ноября, 11:00 - 12:30 – горнолыжный отдых;

25 ноября, 11:00 - 12:30 – спецпредложения отелей;

26 ноября, 11:00 - 12:30 – зимние туры и маршруты;

27 ноября, 11:00 - 12:30 – вебинар «Урал глазами иностранцев».