В Лангепасе закрыли павильон с цветами из-за несоблюдения профилактики коронавируса

В Лангепасе закрыли павильон с цветами из-за не соблюдения профилактики коронавируса Фото: pixabay.com

В результате проверки, проведенной сотрудниками администрации г.Лангепаса выявлен торговый павильон, продающий цветы, в котором не соблюдаются правила профилактики новой коронавирусной инфекции.

А именно: продавец обслуживала покупателей со спущенной на подбородок маской; не велись журналы входного контроля, отсутствовали записи о проведении термометрии сотрудников торгового павильона и влажной уборки помещения; отсутствовала разметка, позволяющая соблюдать расстояние между посетителями не менее 1,5 м; в помещении павильона не установлен бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа, разрешенный к использованию в присутствии людей.

Таким образом, материалы рейда поступили в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ХМАО – Югре в городах Лангепас и Покачи для принятия мер.

Возбуждено дело об административно правонарушении. Торговой точке временно запретили деятельность и опечатали помещения павильона.

Решением Лангепасского городского суда от индивидуальный предприниматель признан виновным в совершении административного правонарушения. Работа павильона «Цветы» приостановлена на 10 суток. Но у предпринимателя есть право на обжалование.