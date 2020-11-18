В Пыть-Яхе будут судить омича, который отравил метанолом четырех жителей округа Фото: pixabay.com

Следственным отделом по городу Пыть-Ях СУ СК РФ по ХМАО – Югре завершено расследование уголовного дела против 36-летнего мужчины, который изготавливал и продавал нелегальный алкоголь, после употребления которого скончались 4 человека. .

В 2019 году обвиняемый приобрел на территории города Омск спиртосодержащую жидкость, изготовленную в кустарных условиях, не имеющую сертификата и других документов, свидетельствующих о ее безопасности при употреблении в качестве алкогольного напитка.

Затем, в октябре 2019 года он привез это вещество в Пыть-Ях для продажи населению.

Злоумышленник в период с 26 по 31 декабря 2019 года продавал жителям города Пыть-Ях не менее 15 литров жидкости, состоящей из метанола, который является ядовитым веществом.

После употребления подпольного алкогольного напитка, в период с 04 по 22 января 2020 года трое жителей города Пыть-Ях и житель поселка Сентябрьский скончались от острого отравления метиловым спиртом.

В результате расследования следователями собрано достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело передано в суд.

Если суд согласится с выводами следствия обвиняемому может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.