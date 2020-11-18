Югорчане обсудят онлайн доступность сервисов и услуг в период пандемии Фото: Официальная страница Ханты-Мансийского автономного округа — Югры

Доступность сервисов и услуг осудят в Югре осудят в прямом эфире, который проведет губернатор Югры Наталья Комарова в своем официальном инстаграм-аккаунте в пятницу, 20 ноября в 14:00.

Трансляция также будет доступна в сообществе Югра, где в закрепленной записи можно оставлять комментарии с вопросами. Самые актуальные будут заданы во время прямого эфира.

Участники встречи поднимут вопросы доступности сервисов и услуг в период пандемии, рассмотрят проекты по созданию новых онлайн-возможностей в здравоохранении, обеспечении безопасности граждан, образовании, предоставлении социальных услуг, для бизнеса, обсудят реализацию краудсорсингого проекта «Цифровые сервисы в Югре», который реализуют специалисты департаментов информационных технологий и цифрового развития, общественных и внешних связей.

- Вызовы пандемии нарастили спрос и нагрузку на действующие сервисы по оказанию услуг и помощи югорчанам. Поддерживаю ваши предложения и запросы, уважаемые земляки, связанные с их удобством, доступностью, работоспособностью, развитием, - отметила губернатор.

Модераторами мероприятия будут: разработчик сургутского проекта «Горожанин» Павел Зыков, представитель популярного сообщества в Югре Дмитрий Шестопалов и победитель конкурса «УМНИК МФТИ – 2018» в секции «Информационные технологии» Антон Осипов.

Кроме того, к участию присоединятся главы муниципальных образований, специалисты отраслевых органов власти, команда губернатора Югры.