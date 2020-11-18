Число заболевших коронавирусом в Югре на 18 ноября 2020 года увеличилось на 199 человек Фото: pixabay.com

Как сообщает Оперативный штаб, на территории округа число заболевших коронавирусом на 18 ноября 2020 года увеличилось на 199 человек. Зарегистрировано и лабораторно подтверждено 31 851 случай заболевания.

По клинической структуре: на момент выявления у 88 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 99 зафиксирована пневмония, у 12 человек бессимптомное течение заболевания.

Контакт установлен в 180 случаях, по 19 контакты уточняются. Под наблюдением (в самоизоляции) находятся 14 040 человек, сняты с наблюдения – 92 931. За сутки на COVID-19 обследовано 8 536 человек, всего – 953 665 жителей региона.

Первые в списке по заболеваемости: Сургут – 35; Нижневартовск – 27; Ханты-Мансийск – 23; Нефтеюганск – 13; Советский район – 12; Нягань – 10; Урай – 9; Югорск – 9; Нефтеюганский район – 9.

Далее идут: Нижневартовский район – 8; Сургутский район – 7; Радужный – 7; Когалым – 6; в Пыть-Яхе, Октябрьском районе и Мегионе по 5 человек.

Закрывают список: Березовский район – 3; Покачи – 2; Ханты-Мансийский район – 2; Белоярский район – 2.

Состояние 147 пациентов по-прежнему тяжелое, 109 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За весь период пандемии от COVID-19 умерли 337 человек.

За сутки выздоровели 265 человек, за весь период пандемии – 26 729 югорчан.