За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 48 преступлений Фото: Татьяна Коркина

За прошедшие сутки зарегистрировано 48 преступлений, по горячим следам раскрыто 24.

В Сургуте сотрудником полиции задержан автомобиль «ВАЗ-21074», за рулем которого находился 28-летний мужчина, угнавший этот автомобиль во дворе дома по Тюменскому тракту. Возбуждено уголовное дело. Нарушитель по подпиской о невыезде.

В Югорске 29-летний молодой человек через сотовый телефон, принадлежащий девушке через «мобильный банк» украл деньги с её счета. Сумма краденного составила 89 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Ранее судимый нарушитель находится под подпиской о невыезде.

Кассиром одного из банков города Сургута была обнаружена поддельная 5-ти тысячная купюра в инкассаторской сумке, подтвердил эксперт. Возбуждено уголовное дело.

Сотрудниками уголовного розыска Сургута найден ранее судимый 31-летний мужчина, который, находясь в магазине по улице Югорский тракт пытался украсть кроссовки и пуховик на общую сумму около 20 тысяч рублей. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.