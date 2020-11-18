Работающие югорчане старше 65 лет могут уйти на больничный до конца года Фото: pixabay.com

Работающие пенсионеры в возрасте 65 лет и старше, если они находятся на самоизоляции и при этом не перешли на «удалёнку», не ушли в отпуск и т.д. могут уйти на больничный до конца года, соответствующее постановление подписала губернатор Югры Наталья Комарова.

Больничные, как и прежде, будут оплачиваться напрямую отделением Фонда социального страхования РФ. Это исключает привлечение средств работодателей и посещение работником медицинской организации. Всего будет предусмотрено четыре периода: с 16 ноября по 29 ноября, с 30 ноября по 13 декабря, с 14 декабря по 27 декабря, с 28 декабря по 31 декабря 2020 года включительно.

Расчет пособия по временной нетрудоспособности для граждан пожилого возраста будет проходить по общим правилам: учитывается общий стаж работающего и средний заработок за последние два года.

За основу берется среднемесячный заработок, но не более максимально возможного размера пособия.

Необходимо отметить, что больничный лист можно оформить застрахованным работающим гражданам 65 лет и старше при условии, что они не переведены на удалённую работу, не находятся в отпуске и соблюдают режим самоизоляции.

В случае нарушения этих требований – работнику придется компенсировать ФСС выплаченную сумму.