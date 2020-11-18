Погода в Югре на 18 ноября 2020 года: небольшой снег и изморозь Фото: Виктория Терина
Метеорологическая обстановка в Югре 18 ноября: Днём температура воздуха -4,-9 ºС, по востоку -10,-15 ºС. Ночью -4,-9 ºС, по востоку -10,-15 ºС. Переменная облачность. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер западный 5-10 м/с.
В Ханты-Мансийске: Днём -5,-7 ºС, ночью -8,-10 ºС. Переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 5-10 м/с.
В Сургуте: Днём -4°С, ночью -11 °С, пасмурно, небольшой снег, ветер западный 2-3 м/с.
В Нижневартовске: Днём -4 °С, ночью -8 °С, пасмурно, небольшой снег, ветер западный 2-3 м/с.
В Нефтеюганске: Днём -4°С, ночью -12°С, пасмурно, небольшой снег, ветер западный 2-3 м/с.
В Когалыме: Днём -5°С, ночью -11°С, облачно с прояснениями, ветер западный 2-3 м/с.