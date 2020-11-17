Югорчанка отдала мошенникам все сбережения и деньги с кредитных карт Фото: pixabay.com

Очередной жертвой мошенников оказалась 59-летняя жительница Сургута.

Женщине позвонили, представившись сотрудниками банка и сообщили, что на её счетах зафиксировано списание средств, а ещё на её имя оформлен кредит.

Мошенники посоветовали обналичить деньги со всех имеющихся банковских карт и оформить встречный кредит, затем перевести по зачислению их на резервный счет.

Через некоторое время позвонили из окружного УМВД, сотрудник полиции во время разговора напомнил женщине о мошенничестве и сказал, что для сохранения личных сбережений необходимо сотрудничать с банковскими работниками и выполнять их просьбы.

Сургутянка сняла не только все сбережения, но и деньги с кредитных карт.

Затем через ближайшие банкоматы она перевела 5 миллионов рублей на различные счета, которые ей сообщил по телефону мнимый сотрудник банка.

Возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество". Сотруднику начали поиск подозреваемых.