Югорчанка отдала мошенникам все сбережения и деньги с кредитных карт Фото: pixabay.com
Очередной жертвой мошенников оказалась 59-летняя жительница Сургута.
Женщине позвонили, представившись сотрудниками банка и сообщили, что на её счетах зафиксировано списание средств, а ещё на её имя оформлен кредит.
Мошенники посоветовали обналичить деньги со всех имеющихся банковских карт и оформить встречный кредит, затем перевести по зачислению их на резервный счет.
Через некоторое время позвонили из окружного УМВД, сотрудник полиции во время разговора напомнил женщине о мошенничестве и сказал, что для сохранения личных сбережений необходимо сотрудничать с банковскими работниками и выполнять их просьбы.
Сургутянка сняла не только все сбережения, но и деньги с кредитных карт.
Затем через ближайшие банкоматы она перевела 5 миллионов рублей на различные счета, которые ей сообщил по телефону мнимый сотрудник банка.
Возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество". Сотруднику начали поиск подозреваемых.