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За кражу бытовой техники жителю Нефтеюганска грозит срок

Возбуждено уголовное дело
Виктория Терина
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За кражу бытовой техники жителю Нефтеюганска грозит срок

За кражу бытовой техники жителю Нефтеюганска грозит срок

Фото: Татьяна Коркина

В дежурную часть ОМВД России по г. Нефтеюганску обратилась местная жительница с заявлением о том, что кто-то вечером проник в ее дом и вынес бытовую технику.

Как оказалось добычей злоумышленника стали микроволновка, пылесос, два телевизора, ТВ приставки, водяной насос, обогреватель и казан. Сумма ущерба от пропажи техники составила свыше 37 тысяч рублей.

Во время расследования и поиска подозреваемых полицейские задержали 52-летнего местного жителя.

В признательных показаниях ранее судимый задержанный рассказал, что планировал часть похищенного продать, а часть оставить себе.

Следственным отделом ОМВД России по г. Нефтеюганску возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Вор может получить максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

В настоящее время подозреваемый задержан, а все что он украл у него забрали.

Криминал