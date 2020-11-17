Дети из Когалыма создают мультфильм Фото: официальный сайт органов местного самоуправления города Когалыма

Юные когалымчане придумывают свой собственный сценарий мультика и воплощают его в реальный мультфильм.

В детском саду «Колокольчик» для этого созданы все условия. В рамках проекта «Студия мультипликации «Мультяшка», воспитанники детского сада сами разрабатывают сценарии к мультфильмам, продумывают декорации, создают персонажей и озвучивают их.

Юные режиссеры создают фигурки из пластилина, рисунки, используют конструктор «Лего» и даже песок и снимают мультфильм. Создание даже короткометражного мультфильма – процесс небыстрый. Чтобы снять минутный мультфильм у детей и педагогов уходит около месяца занятий, а для того чтобы персонаж мог двигаться пару секунд, нужно сделать более 15 кадров.

По словам воспитателя детского сада Анастасии Сарандаевой, дети с удовольствием работают над своими произведениями.

- Конечно, им это очень нравится. Они с удовольствием продумывают все детали будущего мультфильма до мелочей, создают своих героев, зарисовки сюжета. Работая над мультфильмом, ребята могут почувствовать себя режиссерами, сценаристами, художниками-аниматорами, звукорежиссерами - рассказывает воспитатель.

В 2019 году проект «Студия мультипликации «Мультяшка» даже был удостоен гранта в конкурсе социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в номинации «Духовность и культура».