Житель Сургута задержан за нападение на сотрудников полиции Фото: Татьяна Коркина

Пьяный житель Сургута 14 ноября 2020 года, находясь в подъезде одного из домов по ул. Югорская, нанес не менее 2 ударов ногой участковому, потому что тот, выполняя свою работу. А именно пресекал нахождение в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте.

Его доставили в отдел полиции № 3 УМВД России по городу Сургут, откуда тот попытался убежать. И в момент, когда оперуполномоченный полиции хотел его остановить злоумышленник внезапно ударил его по лицу. В результате у сотрудника полиции оказался перелом костей носа.

Следственным отделом по городу Сургут возбуждено уголовное дело. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следователя о заключении под стражу 21-летнего преступника.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, расследование продолжается.

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