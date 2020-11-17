В Нефтеюганске осудят подростка-разбойника, напавшего в лесу на прохожего

Нефтеюганский суд рассмотрит дело о разбойном нападении, одним из участников которого был несовершеннолетний Фото: Татьяна Коркина

Нефтеюганский межрайонный следственный отдел завершил расследование уголовного дела в отношении 22-летнего и 18-летнего жителей пгт Пойковский. Они обвиняются по статьям "разбой", "вымогательство", "похищение документов". Старшего дополнительно обвиняют за "вовлечение несовершеннолетнего в совершение особо тяжкого преступления".

Ночью с 3 на 4 июля 2020 года обвиняемые, один из которых на тот момент не достиг совершеннолетия, завезли 38-летнего жителя Нефтеюганска по лесной дороге в безлюдное место, расположенное в 3 км от развилки Нефтеюганск – Ханты-Мансийск – Пыть-Ях.

Они били жертву палкой по ногам и ногами по различным частям тела, а также ударили ножом в руку. После чего отобрали мобильный телефон и ювелирные изделия из серебра, общей стоимостью более 40 тысяч рублей.

Затем преступники привезли потерпевшего в его квартиру, откуда украли личные документы. Не найдя в квартире ценных вещей, молодые люди потребовали отдать им на следующий день 50 тысяч рублей за возврат документов, после чего ушли.

Во время следствия обвиняемые вину не признали, не смотря на это следователями собрано достаточно доказательств. Уголовное дело направлено в суд.

Если суд согласится с выводами следствия, то обвиняемым может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 18 лет.