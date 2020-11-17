Число заболевших коронавирусом в Югре на 17 ноября 2020 года увеличилось на 198 человек Фото: pixabay.com

За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 198 новых случаев COVID-19 в 18 муниципалитетах. За весь период пандемии зарегистрировано 31 652 случая.

По клинической структуре: на момент выявления у 123 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 65 зафиксирована пневмония, 65 человек болеют бессимптомно.

Контакт установлен в 174 случаях. По 24 контакты уточняются. Под наблюдением (в самоизоляции) находятся 14 019 человек, сняты с наблюдения – 92 789 человек.

За сутки на COVID-19 обследовано 5 901 человек, всего – 943 353 жителей округа.

Высокие показатели заболеваемости: в Сургуте – 41; Ханты-Мансийске – 28; Нижневартовске – 25; Нефтеюганском районе – 13; Советском районе – 12; Нефтеюганске – 10.

Далее идут: Нягань – 8; Югорск – 8; Нижневартовский район – 8; Урай – 7; Пыть-Ях – 7; Кондинский район – 7; Сургутский район – 6; Когалым – 5.

Закрывают список: Березовский района – 4; Белоярский район – 4; Октябрьский район – 3; Мегион – 2.

Состояние 155 пациентов тяжелое, 118 подключены к аппаратам ИВЛ.

Ещё для 5 человек болезнь оказалась смертельной. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 329 человек.

За сутки выздоровели 204 человека, за весь период пандемии – 26 464 югорчанина.