В Ханты-Мансийске задержали голодных преступников Фото: pixabay.com

Во время проверки выяснилось, что ранее судимый 36-летний житель Ханты-Мансийска в одном из сетевых городских магазинов украл стародворские сосиски и банку кофе, чем причинил торговой сети ущерб на сумму около 400 рублей.

В этот же день в другом магазине Ханты-Мансийска 24-летний молодой человек похитил колбаски «Киевские» и сыр «Российский». Ущерб владельцу магазина составил более тысячи рублей.

По данным случаям возбуждены уголовные дела по статьям "мелкое хищение" и "грабеж". В первом случае преступнику может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 1 года, а второму до 4 лет соответственно.

Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

Читайте также: Серийных колбасных воров задержали в одном из сургутских магазинов, продукты они перепродавали.

Жители Югры воровали продукты из магазина и разъезжали пьяными за рулем.