Погода в Югре на 17 ноября 2020 года: немного потеплеет, ночью и утром туман Фото: Виктория Терина

Метеорологическая обстановка в Югре 17 ноября: Днём температура воздуха -3,-8 ºС, по востоку -10,-15 ºС. Ночью -11,-16 ºС, по югу и востоку -18,-23 ºС, по западу -4,-9 ºС. Переменная облачность. Местами небольшой снег, изморозь, ночью и утром туман. Ветер западных направлений 3-8 м/с.

В Ханты-Мансийске: Днём -5,-7 ºС, ночью -12,-14 ºС. Переменная облачность. Без осадков, изморозь. Ветер юго-западный 3-8 м/с.

В Сургуте: Днём -9°С, ночью -7 °С, небольшой снег, ветер западный 3-4 м/с.

В Нижневартовске: Днём -10 °С, ночью -7 °С, небольшой снег, ветер западный 3 м/с.

В Нефтеюганске: Днём -8°С, ночью -6°С, небольшой снег, ветер западный 3-4 м/с.

В Когалыме: Днём -8°С, ночью -5°С, небольшой снег, ветер западный 3 м/с.