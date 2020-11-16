Житель Нефтеюганска ответит в суде за создание помех следствию Фото: Татьяна Коркина

Нефтеюганский межрайонный следственный отдел завершил расследование уголовного дела в отношении 44-летнего местного жителя.

По материалам дела 3 марта 2020 года вечером в квартире обвиняемого, которая находится в 10 микрорайоне города Нефтеюганск, проводился обыск. Искали доказательства, что мужчина уклоняется от уплаты налогов в крупном размере.

В это время, пытаясь скрыть информацию от следователей преступник несколько раз с силой ударил об угол мебели планшет, повредив его до такой степени, что воспользоваться им было больше невозможно.

Но несмотря на это, следователями собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело направлено в суд.

Если суд согласится с выводами следствия, обвиняемому может быть назначено наказание в виде значительного штрафа, длительных обязательных работ или ареста на срок до 6 месяцев.