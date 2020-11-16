Жители Югры попадают на мошенников, пытаясь культурно провести вечер Фото: pixabay.com

Житель Нижневартовска лишился более 300 тысяч рублей из-за мошенников. Неизвестный, представившись сотрудником кредитной организации, под предлогом блокировки сомнительных операций убедил югорчанина установить на сотовый телефон приложение. А потом со счета вартовчанина списались деньги.

Житель окружной столицы хотел провести вечер в частном кинотеатре. Но за услугой он обратился к мошенникам и остался без 4 тысяч рублей.

В Сургуте молодой человек пытался забронировать билеты в театр. В социальной сети ему написала некая Марина Аксенова и отправила ссылку на сайт, пройдя по ней, сургутянин ввел данные своей банковской карты. А после этого списались деньги в сумме более 8 тысяч, но билеты на спектакль не поступили.

По всем случаям возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию подозреваемых.

За минувшие дни в Югре зарегистрирован 31 факт мошенничества и краж с банковских карт, совершенных дистанционным способом. Полиция Югры призывает жителей быть бдительными при совершении сделок удаленным способом, полученную информацию проверять у официальных источников.