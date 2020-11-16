В Кондинском районе заблокировали сайт о продаже оружия Фото: pixabay.com

Прокуратура Кондинского района во время мониторинга в интернете нашла сайт, содержащий информацию о продаже боевого огнестрельного оружия без специальной лицензии. За распространение такой информации предусмотрена уголовная или административная ответственность.

Административная ответственность может наступить за пересылку оружия, нарушение правил перевозки, транспортирования или использования оружия и патронов к нему, а также за нарушение правил производства, продажи, хранения оружия и патронов к нему, взрывчатых веществ и взрывных устройств, пиротехнических изделий IV и V классов.

А уголовная ответственность наступит за незаконные изготовление, переделку, ремонт, приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов.

В связи с этим, по результатам проверки прокурор района направил в суд административное исковое заявление о признании информации на сайте запрещенной.

Суд удовлетворил иск полностью и в настоящее время доступ к сайту заблокирован.