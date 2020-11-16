Россияне готовы платить больше за натуральные продукты

За натуральные продукты готовы платить больше Фото: pixabay.com

Жители региона готовы платить больше за натуральные продукты. Об этом стало известно в результате исследования, проведенного центром социального проектирования «Платформа». Темой здорового питания интересуются 49% опрошенных, а пандемия только усилила эту тенденцию. И 2/3 респондентов готовы платить за натуральные продукты более высокую цену.

Опрос дал понять, что 50% опрошенных считают, что одно из важнейших правил здорового питания – употребление натуральных продуктов. А главный мотив тех, кто старается покупать натуральное – опасения перед искусственными добавками.

Из числа респондентов 92% хотели бы, чтобы натуральные продукты помечались специальным знаком, который контролируется государством. При этом использующиеся сегодня для маркировки понятия («эко», «био», «органик») не всегда различимы для потребителя.

А также 84% сомневаются в достоверности информации на упаковках продуктов. И 62% опрошенных готовы заплатить за натуральные продукты более высокую цену.

Благодаря проведенному исследованию, можно сказать, что одной из общих задач рынка является систематизация сферы маркировки и повышение осведомленности потребителя. Рост внимания к натуральности и экологичности задает новую линию конкуренции для производителей – через присутствие в ассортименте продукции, отвечающей новым запросам потребителя.