Югорчане выбирают натуральные продукты Фото: pixabay.com

Югорчане всё чаще интересуются качественным и здоровым питанием, без вредных компонентов в составе. Во главе заботы о питании - натуральность. Растет спрос, и производители, и продавцы, ориентируясь на это, расширяют линейки продукции с различными видами маркировки – «эко», «био», «органик».

Фото: Центр социального проектирования «Платформа»

По данным Центра социального проектирования «Платформа» 49% опрошенных интересуются здоровым питанием. А из-за пандемии тенденция только растёт: за последние полгода каждый четвертый (25%) стал уделять больше внимания своему рациону.

Фото: Центр социального проектирования «Платформа»

Для основной массы респондентов «правильное» означает: сбалансированное, умеренное, регулярное, исключающее жирное, соленое, сладкое, мучное. Из числа опрошенных - 85% стремятся покупать натуральные продукты, но их интерес связан, скорее, не с пользой, а с представлением о вреде искусственных добавок.

Фото: Центр социального проектирования «Платформа»

Кроме того, потребители при покупке товаров обращают внимание на компоненты, считающиеся потенциально вредными, «искусственными».

Сложности, с которыми сталкивается человек без специальных знаний, изучая состав продукта, подталкивает на создание маркировки Так, 92% опрошенных хотели бы, чтобы все «натуральное» помечалось особым знаком, который контролируется государством. А 85% опрошенных сообщают, что обращают внимание на маркировку, в том числе 27% делают это постоянно.

Фото: Центр социального проектирования «Платформа»

Чаще всего людям знакома маркировка «без ГМО», но также почти половина респондентов обращает внимание на маркировку «эко» или «био», четверть – на маркировку «органик».

Но проблема в том, что использующиеся для маркировки понятия не всегда точно соотносятся с тем, что покупатели вкладывают в понятие «натурального» и «полезного».

Помимо этого, значительная часть опрошенных признается, что порой сомневается в достоверности информации на этикетках и скептично настроена в отношении маркировки.

Но не смотря на общее недоверие к стандартам и институтам контроля, наибольшее доверие присутствует там, где у покупателя есть прямой контакт с производителем – фирменный магазин и производство.

Наиболее конкурентные в области экологической продукции рынки – крупные города, создающие платёжеспособный спрос. Поэтому там будет формироваться наиболее благоприятная экономическая среда для производства натуральных, экологичных продуктов.