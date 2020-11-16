В Ханты-Мансийске специалисты помогут разобраться с долгами за коммуналку Фото: pixabay.com

АО «Информационно-расчётный центр» Ханты-Мансийска вместе с МП «ЖКУ» и отделением судебных приставов по г. Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району организуют выездной мобильный пункт для должников по коммунальным платежам.

21 ноября с 12:00 до 16:00 на торговой площади в Самарово по адресу ул. Заводская, д.11 будут дежурить специалисты центра, которые помогут гражданам узнать размеры их задолженности и погасить её удобным способом.

Можно не иметь большую задолженность, чтобы наступили негативные последствия, а платить по счетам за коммунальные услуги - это обязанность гражданина, закрепленная нормами законодательства. За несоблюдение закона наступает ответственность.

Во-первых начисление пени, а далее управляющая компания может подать на должника в суд, чтобы заставить оплатить задолженность. Отменить такое решение суда будет довольно затруднительно.

Кроме того, можно понести большие финансовые расходы, ведь помимо основного долга и накопления пени начисляется госпошлина. Также, 7% от суммы получившегося в итоге долга придется заплатить судебным приставам – это так называемый исполнительский сбор, который по закону не может быть менее одной тысячи рублей с физического лица.

Управляющая компания может отключить электричество, горячую воду, перекрыть канализацию. Крайняя мера, которая может быть применена — выселение.

Проще не копить долги, а платить все в установленные сроки, а специалисты ИРЦ Ханты-Мансийска готовы помочь и дать необходимую консультацию.