ДТП в Сургутском районе: погибли двое мужчин Фото: пресс-служба УМВД России по ХМАО – Югре

Сегодня около 8 часов утра на 2 км автодороги «Федоровский – Тром-Аган» произошло ДТП, два человека погибли, сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО – Югре.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Киа Церато» не справился с управлением и съехал в кювет по ходу движения. В результате происшествия водитель и пассажир погибли до приезда медиков.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, наряды ГИБДД. Уточняются причины и обстоятельства аварии.

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