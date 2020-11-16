В Нижневартовском районе задержали наркоторговца Фото: pixabay.com
Следственным отделом по Нижневартовскому району СУ СК РФ по ХМАО – Югре возбуждено уголовное дело против 17-летнего жителя Тюмени.
В период с 11 по 13 ноября 2020 года молодой человек приехал из города Тюмень в Нижневартовск для дальнейшей продажи наркотиков.
Наркосбытчик разместил на территории города и Нижневартовского района около 100 свертков с наркотическим средством растительного происхождения.
А при попытке в очередной раз спрятать наркотики, около СОНТ «Транспортник-9» Нижневартовского района, его задержали сотрудники полиции. Во время обыска у наркоторговца нашли более 200 приготовленных свертков с наркотическим веществом, общей массой более 190 грамм.
Решением суда злоумышленник заключен под стражу. По уголовному делу ведется расследование.
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