Число заболевших коронавирусом в Югре на 16 ноября 2020 года увеличилось на 207 человек Фото: pixabay.com

По сообщению оперативного штаба, на 16 ноября зарегистрировано и лабораторно подтверждено 31 454 случая новой коронавирусной инфекции. За сутки зафиксировано и подтверждено 207 новых случаев COVID-19 в 19 муниципалитетах.

По клинической структуре: на момент выявления у 116 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 80 зафиксирована пневмония, у 11 человек – бессимптомно.

Контакт установлен в 130 случаях, по 77 контакты уточняются. Под наблюдением (в самоизоляции) находятся 14 040 граждан, сняты с наблюдения – 92 585 югорчан. За сутки на COVID-19 обследовано 5 539 человек, всего с начала пандемии – 937 452.

Больше всего заболевших: в Сургуте – 55; Ханты-Мансийске – 30; Нефтеюганском районе – 16; Советском районе – 16; Нижневартовске – 15; Югорске – 15; Нефтеюганске – 11; Мегионе – 9.

Далее в списке: Урай, Нягань, Сургутский район – там по 7 человек заболело, в Березовском и Белоярском районах по 4 человека.

В конце списка: Когалым – 3; Радужный – 2; Ханты-Мансийский район – 2; Октябрьский район – 2; Кондинский район – 1; Лангепас – 1.

Состояние 167 пациентов тяжелое, 117 подключены к аппаратам ИВЛ.

За весь период пандемии от COVID-19 умерли 324 человека.

За сутки вылечились 108 человек, за весь период пандемии – 26 260 югорчан.