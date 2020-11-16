В Югре за выходные зарегистрировано 120 преступлений Фото: pixabay.com

В Югре за прошедшие сутки зарегистрировано 120 преступлений, по горячим следам раскрыто 68

В Нижневартовске 26-летний мужчина пытался украсть 15 мотков кабеля и 6 радиаторных батарей стоимостью 6 тысяч рублей.

27-летний житель Ханты-Мансийска похитил электродрель, рыболовный провяз с поплавками и грузами, медную электропроводку длиной около 20 метров, общей стоимостью 5 тысяч рублей. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

В Сургуте задержан мужчина, у которого в правом, нижнем кармане куртки, был обнаружен сверток бумаги с порошкообразным веществом светлого цвета. Экспертиза показала, что вещество является наркотиком общей массой 0,24 грамма.

Сотрудниками уголовного розыска Нефтеюганска найден 52-летний который ранее проник в дом по переулку Сосновый, откуда украл два телевизора, монитор, утюг, женский триммер, микроволновую печь, пылесос, электрический чайник. Общая сумма краденного составила более 37 тысяч рублей. Преступник ранее уже был судим за кражу.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.