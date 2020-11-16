Фестиваль двойняшек в Нефтеюганске пройдет онлайн Фото: клуб молодых семей г. Нефтеюганск

В Нефтеюганске во второй раз пройдет фестиваль двойняшек. Уже начали регистрацию первые участники. В связи с пандемией COVID-19 фестиваль пройдет в онлайн-формате.

Участниками фестиваля могут быть молодые семьи, имеющие детей двойняшек, тройняшек, близнецов, где возраст одного из родителей не превышает 35 лет, а также все желающие близнецы и двойняшки (двое и более детей, родившихся от одной матери), которые подали заявку.

Цель конкурса выявить талантливых личностей среди близнецов, двойняшек, тройняшек и привлечь их к активной социально-культурной деятельности.

Кроме того, поддержка и развитие традиций семейного творчества, укрепление семейно-родственных связей поколений остаётся главной целью.

Фестиваль проходит в два этапа. До конца ноября организаторы будут принимать заявки и конкурсные работы, а с 1 по 11 декабря жюри оценит участников и подведет итоги.

Для участия нужно предоставить видеофильм или мультимедийную презентацию. И продемонстрировать свои творческие способности. Подробную информацию можно узнать в группе «Клуб молодых семей Нефтеюганск».

Победители мероприятия получат памятные подарки и дипломы, а всем конкурсантам вручат дипломы участников.