Неделя качества в Нефтеюганске: участники состязаются в пяти номинациях Фото: официальный сайт органов местного самоуправления города Нефтеюганска

В Нефтеюганске предприниматели активно участвуют в неделе качества. В прошлом году в городе впервые провели такое мероприятие и участникам понравилось. В 2020 году стали поступать подобные запросы от бизнес сообщества.

- Мы решили пойти навстречу. Хотя постарались перевести это событие в большей степени в онлайн-формат, - рассказывает директор департамента экономического развития администрации города Светлана Александровна.

Участники состязаются в пяти номинациях. Для «визитной карточки» им необходимо сделать презентацию предприятия, создав видеоролик, фотоколлаж или баннер. В номинации «Лицом к потребителю» будут оценивать мастер-классы, экскурсии, дегустации. Для этого поведут опрос среди клиентов.

- Цель недели качества доказать, что данное предприятие осуществляет деятельность в рамках законодательства и предлагает нашим посетителям товары высшего качества, качественные товары. Ведь это их основная цель деятельности и основная цель работы,- подчеркнула начальник отдела развития предпринимательства и потребительского рынка администрации города Любовь Прудиус.

Все материалы с мероприятий размещают в сообществе «Неделя качества в Нефтеюганске». Жители города могут голосовать за понравившихся участников. Победители голосования будут награждены в номинации «Народное признание».